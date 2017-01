A teatro, al cinema o in piazza. Ad Asti il Capodanno - oltre che nei locali - si può festeggiare in tanti modi. Al Teatro Alfieri si consolida la tradizione del Gran Galà con l'orchestra Sinfonica di Asti e brindisi di mezzanotte. Alla Sala Pastrone il Capodanno è in stile newyorkese, con il cinema di oggi e di ieri: Frances Ha di Noah Baumbach e Rompicapo a New York di Cédric Klapisch, commedie intelligenti e divertenti, pervase da un originale e coinvolgente senso di vitalità ed effervescenza, che restituiscono con piena partecipazione lo "spirito" di New York. Previste più proiezioni e la 'pausa' per gli auguri in sala.



In piazza San Secondo I Controcorrente animeranno la festa all'aria aperta.

