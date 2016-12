Tutto è pronto per i festeggiamenti del Capodanno astigiano, che anche quest'anno sono proposti con l'apprezzata formula che sposa il teatro e la musica eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Asti.

L'appuntamento è per le 20 del 31 dicembre al teatro Alfieri di Asti con Il Galà di Fine Anno, che comincerà con un aperitivo di benvenuto per poi proseguire con il concerto condotto dal maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

I sessanta elementi che compongono l'Orchestra eseguiranno un programma interamente dedicato alla tradizione Viennese con una scaletta tutta Straussiana che propone, tra gli altri, Bauern Polka, Unter, Donner und Blitz, Auf der Jagd e i valzer Sangue Viennese, Voci di Primavera senza tralasciare ovviamente Sul Bel Danubio Blu che del concerto di capodanno è il simbolo più vivido.

Il concerto proseguirà fino alle 22.45 circa quando il pubblico potrà servirsi al buffet che prevede una ampia scelta di antipasti caldi e freddi, primi e una ricca proposta di dolci, il tutto accompagnato dai vini del territorio. Poi la musica riprenderà per accompagnare tutti verso il brindisi di mezzanotte e proseguirà per accogliere degnamente l'anno nuovo.

I biglietti per cena e concerto costano 80 euro (70 i ridotti) già in prevendita al Teatro Alfieri che dovranno essere ritirati entro il 30 dicembre.

La festa proseguirà Il 1° gennaio con il Concerto di Capodanno che quest'anno giunge alla nona edizione, diretto dal M° Silvano Pasini, solamente alle 17,30 con biglietti da 10 a 30 euro. Info e prenotazioni da martedì a venerdì, orario 10-17 (continuato), tel. 0141/399.057 e 399.040.

