Inaugurato oggi mercoledì 21 dicembre, alla Torretta, il secondo Punto Acqua cittadino voluto da Comune, Asp e SMAT dopo quello entrato in funzione, in estate, nel quartiere Praia. Oltre alle autorità ha partecipato una rappresentanza di bambini della scuola primaria e dell'infanzia del 5° Circolo: nei loro plessi, come in tutti gli altri della città, dopo i progetti di sensibilizzazione promossi dal Servizio Istruzione del Comune, si beve ormai regolarmente, da anni, l'acqua del rubinetto. Per incentivare all'uso della nuova struttura della Torretta, dopo l'inaugurazione sarà assicurata a tutti una fornitura gratuita di acqua per due settimane.

Leggi tutte le notizie su "iN Asti News"

Edizione digitale