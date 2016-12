I Carabinieri della Stazione di Portacomaro hanno arrestato C.C. 47 enne pluripregiudicato astigiano, ritenuto responsabile di aver ripetutamente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa famigliare, abitata dai genitori.

L'arrestato, indagato in tempi recenti per reati di violenza privata commessa nei confronti dei genitori, era allontanato al fine di scongiurare sia il pericolo di reiterazione del reato, sia l'eventualità che la situazione potesse degenerare con la commissione di fatti ben più gravi.

Nei giorni precedenti a Natale ha violato per ben quattro volte la restrizione. A seguito delle svariate richieste d'intervento provenienti dalla famiglia vittima dei comportamenti tenuti dal figlio, i Carabinieri della Stazione di Portacomaro hanno ristabilito l'ordine tranquillizzando i coniugi e mettendo in atto una serie di misure conservative tese alla sicurezza degli stessi. Alla fine il tribunale ha deciso per una misura più rigida, spiccando l'ordine di arresto.

Leggi tutte le notizie su "iN Asti News"

Edizione digitale