I Carabinieri di Occimiano sono riusciti a identificare uno degli autori del furto commesso lo scorso 23 novembre ai danni un 66enne di Mirabello. Le indagini, grazie anche alla collaborazione della vittima e alla sua buona memoria visiva, hanno consentito di individuare in un 33enne di Asti colui il quale, qualificatosi come un agente di polizia, unitamente ad un complice ancora da identificare, a sua volta presentatosi come addetto all'acquedotto, si era introdotto con l'inganno nell'abitazione del 66enne. I due malfattori, dopo averlo distratto, si era impossessato di tutti i suoi ori, del valore stimato in circa 15mila euro, dandosi poi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.



Ancora una volta i Carabinieri colgono l'occasione per richiamare l'attenzione della popolazione nei riguardi di chiunque si presenti alla loro porta e, con qualsivoglia pretesto, chieda di accedere in casa. Non bisogna in alcun caso aprire la porta a sconosciuti. Tanto meno farli entrare in casa e, in ogni caso, è sempre bene avvertire comunque i Carabinieri del loro tentativo di accedere all'abitazione.

